Самые горячие российские стримерши, которых обожают миллионы людей
Эти эффектные молоденькие девушки обрели оглушительную популярность, транслируя собственные прохождения различных компьютерных игр в прямом эфире. Делают они это с помощью сервиса Twitch, а также каналов на YouTube. Помимо популярности, они еще и хорошо зарабатывают, ведь зрители в прямом эфире подкидывают девушкам добровольные пожертвования.
1. Стримерша Карина - именно так известна девушка в сети. Родилась она в Белгороде, а сейчас проживает в Италии. Карине всего 23 года, но она уже имеет многомиллионную армию подписчиков.
1. Стримерша Карина - именно так известна девушка в сети. Родилась она в Белгороде, а сейчас проживает в Италии. Карине всего 23 года, но она уже имеет многомиллионную армию подписчиков.
Понравился пост? Просоединяйтесь к нам в Facebook!