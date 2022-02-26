Самые горячие российские стримерши, которых обожают миллионы людей

Эти эффектные молоденькие девушки обрели оглушительную популярность, транслируя собственные прохождения различных компьютерных игр в прямом эфире. Делают они это с помощью сервиса Twitch, а также каналов на YouTube. Помимо популярности, они еще и хорошо зарабатывают, ведь зрители в прямом эфире подкидывают девушкам добровольные пожертвования.